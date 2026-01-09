Conférence Panorama des fouilles archéologiques sur la région amiénoise Amiens

Conférence Panorama des fouilles archéologiques sur la région amiénoise

Début : 2026-02-07 14:30:00

Par Richard Jonvel, archéologue médiéviste au Service Archéologie préventive d’Amiens Métropole. Événement organisé en partenariat avec le CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

English :

By Richard Jonvel, archaeologist at the Service Arche?ologie pre?ventive d’Amiens Me?tropole. Event organized in partnership with CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches Arche?ologiques de la Somme).

Reservations required. Subject to availability

