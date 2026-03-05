Conférence Panorama des nécropoles mérovingiennes dans le département de la Somme Amiens
Conférence Panorama des nécropoles mérovingiennes dans le département de la Somme Amiens samedi 18 avril 2026.
Conférence Panorama des nécropoles mérovingiennes dans le département de la Somme
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Par Tahar Benredjeb. Deuxième partie.
Evènement organisé en partenariat avec le CIRAS (Centre interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
English :
By Tahar Benredjeb. Part two.
Event organized in partnership with CIRAS (Centre interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).
By reservation only. Subject to availability
