Conférence Paquebots et chantiers navals de Saint Nazaire Ciné Presqu’île Guérande

Conférence Paquebots et chantiers navals de Saint Nazaire

Ciné Presqu'île 4 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Dans le cadre du Festival du Livre en Bretagne, conférence de Daniel Sicard sur les Paquebots et chantiers navals de Saint Nazaire , où les prouesses techniques de l’architecture navale se sont associées aux arts décoratifs à bord de célèbres paquebots. .

Ciné Presqu’île 4 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 70 32 54 amisdeguerande@orange.fr

