Conférence par Anaïs Depommier Salle multimédia Étrépagny

Conférence par Anaïs Depommier

Salle multimédia 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 15:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Une conférence sur l’opération historique du sauvetage des enfants de Buchenwald et leur lent retour à la vie après l’expérience extrême des camps. .

Salle multimédia 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50 contact@ccvexin-normand.fr

