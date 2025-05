Conférence par Florian Stalder sur le néolithique à Beaufort pour les Journées Europénnes de l’Archéologie à Beaufort-en-Vallée – Musée Joseph Denais Beaufort-en-Anjou, 14 juin 2025 15:00, Beaufort-en-Anjou.

Entre 2003 et 2006, des fouilles préventives sont menées sur la future zone commerciale du Boulerot à Beaufort-en-Anjou. Suite à ces fouilles, d’importantes découvertes archéologiques sont mises au jour attestant d’une présence de population à Beaufort, plus de 4000 ans avant notre ère…

Gratuit sur réservation. .

Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com

English :

Lecture by Florian Stalder on the Neolithic at Beaufort for the European Archaeology Days at Beaufort-en-Vallée

German :

Vortrag von Florian Stalder über das Neolithikum in Beaufort anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie in Beaufort-en-Vallée

Italiano :

Conferenza di Florian Stalder sul Neolitico a Beaufort per le Giornate europee di archeologia a Beaufort-en-Vallée

Espanol :

Conferencia de Florian Stalder sobre el Neolítico en Beaufort para las Jornadas Europeas de Arqueología de Beaufort-en-Vallée

