Conférence par George Buisson George Sand Éguzon-Chantôme
Conférence par George Buisson George Sand Éguzon-Chantôme samedi 17 janvier 2026.
Conférence par George Buisson George Sand
4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-17 15:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Assistez à une conférence passionnante organisée par l’Aspharesd consacrée à George Sand, animée par Georges Buisson, administrateur du Domaine de Nohant.
Un rendez-vous culturel incontournable pour redécouvrir la vie et l’œuvre de cette grande figure littéraire.
Dans le cadre de la commémoration de la mort de George Sand. .
4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr
English :
Join Georges Buisson, administrator of the Domaine de Nohant, for a fascinating talk on George Sand organized by Aspharesd.
L’événement Conférence par George Buisson George Sand Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Vallée de la Creuse