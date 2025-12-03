Conférence par George Buisson George Sand

4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-17 15:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Assistez à une conférence passionnante organisée par l’Aspharesd consacrée à George Sand, animée par Georges Buisson, administrateur du Domaine de Nohant.

Un rendez-vous culturel incontournable pour redécouvrir la vie et l’œuvre de cette grande figure littéraire.

Dans le cadre de la commémoration de la mort de George Sand. .

4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr

English :

Join Georges Buisson, administrator of the Domaine de Nohant, for a fascinating talk on George Sand organized by Aspharesd.

L’événement Conférence par George Buisson George Sand Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Vallée de la Creuse