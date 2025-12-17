Conférence par Gilles Granereau Médiathèque municipale de Habas Habas
Conférence par Gilles Granereau Médiathèque municipale de Habas Habas vendredi 16 janvier 2026.
Conférence par Gilles Granereau
Médiathèque municipale de Habas 171 Rue Centrale Habas Landes
Gratuit
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Le littoral landais et sa forêt l’histoire du littoral landais par Gilles Granereau. Comment se forment et se fixent les dunes ? Comment évolue la création de la forêt littorale ?
Médiathèque municipale de Habas 171 Rue Centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60 mediatheque.habas@orange.fr
English : Conférence par Gilles Granereau
The Landes coastline and its forest: the history of the Landes coastline by Gilles Granereau. How are dunes formed and fixed? How did the creation of coastal forests evolve?
