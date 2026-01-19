Conférence par l’auteur Bruno DUPETY Mont-Blanc, le regard des peintres Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns

Conférence par l’auteur Bruno DUPETY Mont-Blanc, le regard des peintres

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie

Début : 2026-02-19 17:30:00

fin : 2026-02-19 19:00:00

2026-02-19

Conférence donnée par l’auteur Bruno DUPETY Mont-Blanc, le regard des peintres.

Barbara Thollot Galerie d'Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com

English : Conference by author Bruno DUPETY: Mont-Blanc, a painter’s eye view

Lecture by author Bruno DUPETY: Mont-Blanc, le regard des peintres.

