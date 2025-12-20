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Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme

Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme

Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Salle de la Rode
Ville
24250 Domme
Département
Dordogne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Domme

Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac

Salle de la Rode Domme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Conférence par le Professeur Jacques Jaubert la grotte de Cussac
Derniers résultats à la grotte de Cussac sanctuaire réservé depuis trente millénaires .
Le jeudi 16 juillet 2026 à 20 h, salle de la Rode de Domme.
Verre de l’amitié à l’issue de la conférence et dédicaces .Entrée libre.
Conférence par le Professeur Jacques Jaubert la grotte de Cussac
Derniers résultats à la grotte de Cussac sanctuaire réservé depuis trente millénaires .
Le jeudi 16 juillet 2026 à 20 h, salle de la Rode de Domme.
Verre de l’amitié à l’issue de la conférence et dédicaces .Entrée libre.   .

Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98 

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English : Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac

Dordogne 500 ans d’images de la Rivière: Sales and book signing by Romain Bondonneau, who will present his book on images of the Dordogne River at a conference on Saturday February 28 at 6 pm at the Salle de la Rode in Domme
Free admission-Info on 06 02 20 04 98 OCD.

L’événement Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme a été mis à jour le 2026-06-25 par Périgord Noir Vallée Dordogne

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