Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme
Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme jeudi 16 juillet 2026.
Domme
Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac
Salle de la Rode Domme Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Conférence par le Professeur Jacques Jaubert la grotte de Cussac
Derniers résultats à la grotte de Cussac sanctuaire réservé depuis trente millénaires .
Le jeudi 16 juillet 2026 à 20 h, salle de la Rode de Domme.
Verre de l’amitié à l’issue de la conférence et dédicaces .Entrée libre.
Conférence par le Professeur Jacques Jaubert la grotte de Cussac
Derniers résultats à la grotte de Cussac sanctuaire réservé depuis trente millénaires .
Le jeudi 16 juillet 2026 à 20 h, salle de la Rode de Domme.
Verre de l’amitié à l’issue de la conférence et dédicaces .Entrée libre. .
Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98
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English : Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac
Dordogne 500 ans d’images de la Rivière: Sales and book signing by Romain Bondonneau, who will present his book on images of the Dordogne River at a conference on Saturday February 28 at 6 pm at the Salle de la Rode in Domme
Free admission-Info on 06 02 20 04 98 OCD.
L’événement Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme a été mis à jour le 2026-06-25 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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