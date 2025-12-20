Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme jeudi 16 juillet 2026.

Domme

Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac

Salle de la Rode Domme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Conférence par le Professeur Jacques Jaubert la grotte de Cussac

Derniers résultats à la grotte de Cussac sanctuaire réservé depuis trente millénaires .

Le jeudi 16 juillet 2026 à 20 h, salle de la Rode de Domme.

Verre de l’amitié à l’issue de la conférence et dédicaces .Entrée libre.

Conférence par le Professeur Jacques Jaubert la grotte de Cussac

Derniers résultats à la grotte de Cussac sanctuaire réservé depuis trente millénaires .

Le jeudi 16 juillet 2026 à 20 h, salle de la Rode de Domme.

Verre de l’amitié à l’issue de la conférence et dédicaces .Entrée libre. .

Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98

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English : Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac

Dordogne 500 ans d’images de la Rivière: Sales and book signing by Romain Bondonneau, who will present his book on images of the Dordogne River at a conference on Saturday February 28 at 6 pm at the Salle de la Rode in Domme

Free admission-Info on 06 02 20 04 98 OCD.

L’événement Conférence par le Professeur Jacques Jaubert: La grotte de Cussac Domme a été mis à jour le 2026-06-25 par Périgord Noir Vallée Dordogne