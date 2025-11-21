Conférence par les Amis du Vieux Chinon Le Trésor de Chinon Chinon

Conférence par les Amis du Vieux Chinon Le Trésor de Chinon

Place du Général de Gaulle Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

En 1882, l’annuaire de la Société française de numismatique et d’archéologie révèle l’existence du Trésor de Chinon, composé de 81 monnaies d’or enfouies au VIe siècle. Il s’agit de pièces mérovingiennes, des solidi pseudo-impériaux . Daniel Patarina proposer un éclairage sur ce Trésor.

Par la Société d’Histoire de Chinon Vienne & Loire.

En 1882, l’annuaire de la Société française de numismatique et d’archéologie révèle l’existence du Trésor de Chinon, composé de 81 monnaies d’or enfouies au VIe siècle. Il s’agit de pièces mérovingiennes, des solidi pseudo-impériaux .

Stupeur chez les archéologues tourangeaux qui ignoraient tout de cette découverte ! Quelles sont ces monnaies ? Quelle est leur particularité ? Leur valeur ? Quand, où voire qui les a enfouies ? Et que sont-elles devenues ?

Daniel Patarin, membre de la Société française d’étude numismatique et archéologique, va proposer un éclairage nouveau sur ce Trésor et cet épisode méconnu de l’histoire de Chinon au Haut Moyen-Age. .

Place du Général de Gaulle Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire histoire-de-chinon@orange.fr

English :

In 1882, the yearbook of the Société française de numismatique et d?archéologie revealed the existence of the Trésor de Chinon, consisting of 81 gold coins buried in the 6th century. These are Merovingian coins, or pseudo-imperial solidi . Daniel Patarina sheds light on this treasure.

German :

1882 enthüllte das Jahrbuch der Société française de numismatique et d’archéologie die Existenz des Schatzes von Chinon, der aus 81 Goldmünzen bestand, die im sechsten Jahrhundert vergraben worden waren. Es handelt sich dabei um merowingische Münzen, sogenannte pseudokaiserliche Solidi . Daniel Patarina bietet einen Einblick in diesen Schatz.

Italiano :

Nel 1882, l’annuario della Société française de numismatique et d’archéologie rivelò l’esistenza del Trésor de Chinon, costituito da 81 monete d’oro sepolte nel VI secolo. Si tratta di monete merovingie, o solidi pseudo-imperiali . Daniel Patarina fa luce su questo tesoro.

Espanol :

En 1882, el anuario de la Société française de numismatique et d’archéologie reveló la existencia del Trésor de Chinon, compuesto por 81 monedas de oro enterradas en el siglo VI. Se trata de monedas merovingias o solidi pseudoimperiales . Daniel Patarina arroja luz sobre este Tesoro.

L’événement Conférence par les Amis du Vieux Chinon Le Trésor de Chinon Chinon a été mis à jour le 2025-10-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme