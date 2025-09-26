Conférence Par les rues et les mots une histoire de la commune à travers la toponymie Villons-les-Buissons

Salle multifonction de villons-les-buissons Villons-les-Buissons Calvados

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Jean-Pierre Clet animera une conférence à la salle multifonction de Villons-les-Buissons. À travers la toponymie, il proposera une plongée dans l’histoire locale, depuis ses premières traces écrites au XIᵉ siècle jusqu’à aujourd’hui. Cette soirée sera l’occasion d’explorer l’évolution du territoire rural et ses mutations. .

Salle multifonction de villons-les-buissons Villons-les-Buissons 14610 Calvados Normandie +33 2 31 28 53 54

English : Conférence Par les rues et les mots une histoire de la commune à travers la toponymie

Attend the lecture ‘Par les rues et les mots: une histoire de la commune à travers la toponymie’ on Friday September 26 at 8pm.

German : Conférence Par les rues et les mots une histoire de la commune à travers la toponymie

Besuchen Sie den Vortrag ‘Par les rues et les mots: une histoire de la commune à travers la toponymie’ am Freitag, den 26. September um 20 Uhr.

Italiano :

Partecipate alla conferenza « Par les rues et les mots: une histoire de la commune à travers la toponymie », venerdì 26 settembre alle 20.00.

Espanol :

Asista a la conferencia « Par les rues et les mots: une histoire de la commune à travers la toponymie » el viernes 26 de septiembre a las 20.00 horas.

