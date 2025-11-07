Conférence par Monsieur Gruber de l’ONG Planète Urgence Ernolsheim-lès-Saverne
Conférence par Monsieur Gruber de l’ONG Planète Urgence Ernolsheim-lès-Saverne vendredi 7 novembre 2025.
Conférence par Monsieur Gruber de l’ONG Planète Urgence
Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
.
Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 00 08 bibliotheque.ernolsheim@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence par Monsieur Gruber de l’ONG Planète Urgence Ernolsheim-lès-Saverne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région