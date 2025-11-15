Conférence par Pascal Mallet Abbeville

Conférence par Pascal Mallet

Entre 1998 et 2002, l’écrivain Robert Mallet (1915-2002) fit don à la Bibliothèque d’Abbeville de deux de ses collections remarquables, l’une composée de 10.932 cartes postales relatives à la Première Guerre mondiale, l’autre constituée de photographies et d’objets malgaches (il enseigna à Madagascar de 1959 à 1964, où il fonda la faculté de Lettres de l’université de Tananarive et en devint le premier doyen). Dans le cadre des 110 ans de sa naissance et pour rappeler le lien particulier de l’écrivain avec la Picardie, son fils, Pascal Mallet, viendra nous éclairer sur la personnalité de cet auteur partagé entre l’amour du terroir, le goût de l’organisation au service des autres et la passion des mots.

Between 1998 and 2002, writer Robert Mallet (1915-2002) donated two of his remarkable collections to the Abbeville Library, one comprising 10,932 postcards relating to the First World War, the other a collection of photographs and objects from Madagascar (he taught in Madagascar from 1959 to 1964, where he founded the Faculty of Letters at the University of Tananarive and became its first dean). On the occasion of the 110th anniversary of his birth, and as a reminder of the writer?s special link with Picardy, his son Pascal Mallet will be on hand to shed light on the personality of this author, whose love of the land, his taste for organization in the service of others and his passion for words all came together.

Zwischen 1998 und 2002 schenkte der Schriftsteller Robert Mallet (1915-2002) der Bibliothek von Abbeville zwei seiner bemerkenswerten Sammlungen: 10.932 Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg und Fotografien und Gegenstände aus Madagaskar (er lehrte von 1959 bis 1964 in Madagaskar, wo er die Fakultät für Literatur an der Universität Tananarive gründete und ihr erster Dekan wurde). Im Rahmen des 110. Jahrestags seiner Geburt und zur Erinnerung an die besondere Verbindung des Schriftstellers mit der Picardie wird sein Sohn, Pascal Mallet, die Persönlichkeit dieses Autors beleuchten, der zwischen der Liebe zur Region, der Lust an der Organisation im Dienste anderer und der Leidenschaft für Worte hin- und hergerissen war.

Tra il 1998 e il 2002, lo scrittore Robert Mallet (1915-2002) ha donato alla Biblioteca di Abbeville due delle sue notevoli collezioni, una composta da 10.932 cartoline relative alla Prima Guerra Mondiale, l’altra da fotografie e oggetti provenienti dal Madagascar (ha insegnato in Madagascar dal 1959 al 1964, dove ha fondato la Facoltà di Lettere dell’Università di Tananarive e ne è diventato il primo preside). Nell’ambito delle celebrazioni per il 110° anniversario della nascita e per ricordare il legame speciale dello scrittore con la Piccardia, il figlio Pascal Mallet farà luce sulla personalità di questo scrittore diviso tra l’amore per la terra, il gusto per l’organizzazione al servizio degli altri e la passione per le parole.

Entre 1998 y 2002, el escritor Robert Mallet (1915-2002) donó a la Biblioteca de Abbeville dos de sus notables colecciones: una de 10.932 postales relacionadas con la Primera Guerra Mundial y otra de fotografías y objetos de Madagascar (enseñó en Madagascar de 1959 a 1964, donde fundó la Facultad de Letras de la Universidad de Tananarive y fue su primer decano). En el marco de las celebraciones del 110º aniversario de su nacimiento, y para recordar el vínculo especial del escritor con Picardía, su hijo Pascal Mallet arrojará luz sobre la personalidad de este escritor que se debatía entre el amor a la tierra, el gusto por la organización al servicio de los demás y la pasión por la palabra.

