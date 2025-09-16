Conférence par Pascal Mallet Abbeville

Conférence par Pascal Mallet Abbeville samedi 14 mars 2026.

Conférence par Pascal Mallet

26 Place Clemenceau Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Proposée par l’association « Femmes solidaires Abbeville et Picardie Maritime » (thème non arrêté à ce jour)

Femmes solidaires est une association féministe qui œuvre pour la défense et l’avancée des droits des femmes, la parité homme-femme, le mouvement libéral et la solidarité internationale.

L’association s’engage pour faire reculer toutes formes de discriminations et pour une plus grande visibilité des femmes dans la société.

26 Place Clemenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 95 16

English :

Proposed by the association « Femmes solidaires Abbeville et Picardie Maritime » (theme not yet decided)

Femmes solidaires is a feminist association working for the defense and advancement of women’s rights, gender equality, the liberal movement and international solidarity.

The association is committed to eliminating all forms of discrimination and raising the profile of women in society.

German :

Vorgeschlagen von der Vereinigung « Femmes solidaires Abbeville et Picardie Maritime » (Thema noch nicht festgelegt)

Femmes solidaires ist ein feministischer Verein, der sich für die Verteidigung und den Fortschritt der Frauenrechte, die Gleichstellung von Mann und Frau, die liberale Bewegung und die internationale Solidarität einsetzt.

Der Verein setzt sich für die Beseitigung aller Formen von Diskriminierung und für eine größere Sichtbarkeit der Frauen in der Gesellschaft ein.

Italiano :

Proposto dall’associazione « Femmes solidaires Abbeville et Picardie Maritime » (tema non ancora deciso)

Femmes solidaires è un’associazione femminista che lavora per difendere e promuovere i diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, il movimento liberale e la solidarietà internazionale.

L’associazione si impegna a ridurre tutte le forme di discriminazione e ad aumentare la visibilità delle donne nella società.

Espanol :

Propuesto por la asociación « Femmes solidaires Abbeville et Picardie Maritime » (tema aún por decidir)

Femmes solidaires es una asociación feminista que trabaja por la defensa y el avance de los derechos de la mujer, la igualdad de género, el movimiento liberal y la solidaridad internacional.

La asociación se compromete a reducir todas las formas de discriminación y a aumentar la visibilidad de las mujeres en la sociedad.

