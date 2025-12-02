Conférence par Pascal Plas Guéret
Conférence par Pascal Plas Guéret mardi 2 décembre 2025.
Conférence par Pascal Plas Spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale . .
30 Rue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50
