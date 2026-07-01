Conférence par Peter Trowles sur les « Glasgow girls », Centre Mackintosh, Port-Vendres
vendredi 18 septembre 2026 · Centre Mackintosh · Port-Vendres
Informations pratiques
Conférence par Peter Trowles sur les « Glasgow girls » Vendredi 18 septembre, 18h00 Centre Mackintosh Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Les « Glasgow Girls » et l’enseignement de l’art, du design et de l’architecture en Écosse à l’époque de Mackintosh
Peter Trowles, ancien administrateur de la Glasgow School of Art et chevalier des Arts et des Lettres, propose une conférence consacrée aux « Glasgow Girls » et à l’enseignement de l’art, du design et de l’architecture en Écosse à l’époque de Charles Rennie Mackintosh.
Centre Mackintosh Place Castellane, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 43 48 96 80 https://www.crmackintoshroussillon.com Découverte des œuvres roussillonnaises de l’artiste C.R Mackintosh. Présence de parking.
Les « Glasgow Girls », et l’enseignement de l’art, du design et de l’architecture en Écosse à l’époque de Mackintosh par Peter Trowles ex administrateur de la Glasgow School of Art – chevalier des et…
©Clara Silber
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