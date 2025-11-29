Conférence par Pierre Moisdon à Châtillon-en-Vendelais Châtillon-en-Vendelais

Conférence par Pierre Moisdon à Châtillon-en-Vendelais

42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais

Début : 2025-11-29 15:30:00

Au Temps de l’Harmonie à Châtillon-en-Vendelais, venez assister le 29 novembre à 15h30 à la conférence Du pagus Vendelensis à la seigneurie de Châtillon des origines au XVe siècle , dispensé par Pierre Moisdon-Chevallier.

Pierre Moisdon-Chevallier, historien chatillonnais, qui vient de sortir l’ouvrage Actes de l’abbaye Notre-Dame de Melleray (1142-1296) aux Presses Universitaires de Rennes, revient nous présenter sa conférence sur l’histoire de Châtillon. Avec de récents ajouts, celle-ci est intitulée Du pagus Vendelensis à la seigneurie de Châtillon des origines au 15ème siècle .

Venez nombreux et nombreuses découvrir cette page de l’histoire locale !

Au Temps de l’Harmonie, 42 rue du Lac, 35 210 Châtillon-en-Vendelais .

