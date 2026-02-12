Conférence par Raphaëlle Tchamitchian MJC Bréquigny Rennes Dimanche 1 mars, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Conférence par Raphaëlle Tchmamitchian « Point d’étape sur l’égalité femmes-hommes dans le jazz » Depuis l’onde de choc provoquée par le mouvement #MeToo, la prise de conscience des in…

### **Conférence par Raphaëlle Tchamitchian**

_Point d’étape sur l’égalité femmes-hommes dans le jazz_

Depuis l’onde de choc provoquée par le mouvement #MeToo, la prise de conscience des inégalités femmes-hommes est indéniable. Dans le jazz, on trouve des articles qui discutent la (non) présence des femmes dès les années 1920. Pourtant, malgré le fait que le sujet soit sur toutes les lèvres, que des politiques en faveur de la parité aient été mises en place par les subventionneurs, les chiffres montrent que l’égalité réelle est encore loin. La lutte est longue et les inégalités bien ancrées depuis longtemps dans les consciences et les comportements, d’où ce « point d’étape » dans une dynamique en cours.

L’exposition «Exceptionn-elles ?, la place des femmes dans le jazz» sera également visible pour l’occasion et jusqu’au 1/03.

Évènement organisé dans le cadre de la résidence de l[‘Orchestre des Jeunes de l’ONJ](https://www.onj.org/orchestre-des-jeunes-de-lonj/) à la MJC Bréquigny.

Sur réservation accueil@mjcbrequigny.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-01T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T12:30:00.000+01:00

1

0299869595 accueil@mjcbrequigny.com https://raphaelle-tchamitchian.fr/

MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

