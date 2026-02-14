Conférence par Raphaëlle Tchamitchian, MJC Bréquigny, Rennes

Conférence par Raphaëlle Tchamitchian Dimanche 1 mars, 11h00 MJC Bréquigny Ille-et-Vilaine

Gratuit

Début : 2026-03-01T11:00:00+01:00 – 2026-03-01T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-01T11:00:00+01:00 – 2026-03-01T12:30:00+01:00

Conférence par Raphaëlle Tchamitchian

Point d’étape sur l’égalité femmes-hommes dans le jazz

Depuis l’onde de choc provoquée par le mouvement #MeToo, la prise de conscience des inégalités femmes-hommes est indéniable. Dans le jazz, on trouve des articles qui discutent la (non) présence des femmes dès les années 1920. Pourtant, malgré le fait que le sujet soit sur toutes les lèvres, que des politiques en faveur de la parité aient été mises en place par les subventionneurs, les chiffres montrent que l’égalité réelle est encore loin. La lutte est longue et les inégalités bien ancrées depuis longtemps dans les consciences et les comportements, d’où ce « point d’étape » dans une dynamique en cours.

L’exposition «Exceptionn-elles ?, la place des femmes dans le jazz» sera également visible pour l’occasion et jusqu’au 1/03.

Évènement organisé dans le cadre de la résidence de l‘Orchestre des Jeunes de l’ONJ à la MJC Bréquigny.

Sur réservation accueil@mjcbrequigny.com

