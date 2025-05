CONFÉRENCE PAR SANDRINE HINZELIN – Palavas-les-Flots, 12 juin 2025 07:00, Palavas-les-Flots.

Hérault

CONFÉRENCE PAR SANDRINE HINZELIN 533 Avenue de l’Évêché de Maguelone Palavas-les-Flots Hérault

De 19h30 à 21h30

Conférence par Sandrine Hinzelin

par Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens

Musée Rudel

Tarifs 3€ + adhésion annuelle 20€

Infos 06 08 84 16 99

www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens

533 Avenue de l’Évêché de Maguelone

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 08 84 16 99

English :

7:30 pm to 9:30 pm: Lecture by Christian Malaplate « Les tourments de l?âme et les fleurs maladives Baudelaire » by Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens Musée du Patrimoine Jean-Aristide Rudel Annual membership 20? Info: 06 08 84 16 99 or www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens

German :

Von 19.30 bis 21.30 Uhr: Vortrag von Christian Malaplate « Les tourments de l’âme et les fleurs maladives Baudelaire » von Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens Musée du Patrimoine Jean-Aristide Rudel Jahresmitgliedschaft 20? Infos: 06 08 84 16 99 oder auf www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens

Italiano :

Dalle 19.30 alle 21.30

Conferenza di Sandrine Hinzelin

da Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens

Museo Rudel

Prezzi 3? + abbonamento annuale 20?

Ulteriori informazioni: 06 08 84 16 99

www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens

Espanol :

19.30 h a 21.30 h: Conferencia de Christian Malaplate « Les tourments de l’âme et les fleurs maladives Baudelaire » de Ballade philosophique sur les rivages Palavasiens Musée du Patrimoine Jean-Aristide Rudel Abono anual 20? Información: 06 08 84 16 99 o www.philosopher.sur.les.rivages.palavasiens

