Conférence par Sébastien Vrayenne J.R.R. Tolkien, genèse d’un univers. bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois vendredi 17 avril 2026.
bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme
Les origines et influences de l’œuvre de Tolkien. Avec les inventions de langues, d’écritures, de mythologies, Le seigneur des anneaux , le Hobbit , … mêlant aventure, philosophie et légendes médiévales ont profondément influencé la fantasy actuelle.
English :
The origins and influences of Tolkien?s work. With the invention of languages, scripts and mythologies, The Lord of the Rings , The Hobbit , … combining adventure, philosophy and medieval legends, have profoundly influenced current fantasy.
