Conférence par Sébastien Vrayenne J.R.R. Tolkien, genèse d’un univers. bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois

Conférence par Sébastien Vrayenne J.R.R. Tolkien, genèse d’un univers.

bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Les origines et influences de l’œuvre de Tolkien. Avec les inventions de langues, d’écritures, de mythologies, Le seigneur des anneaux , le Hobbit , … mêlant aventure, philosophie et légendes médiévales ont profondément influencé la fantasy actuelle.

.

bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 64 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The origins and influences of Tolkien?s work. With the invention of languages, scripts and mythologies, The Lord of the Rings , The Hobbit , … combining adventure, philosophy and medieval legends, have profoundly influenced current fantasy.

L’événement Conférence par Sébastien Vrayenne J.R.R. Tolkien, genèse d’un univers. Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Pays Diois