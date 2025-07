Conférence par Stéphane Encel « Le futur, c’était mieux avant ? » Rue Emile Liétout Benerville-sur-Mer

Conférence par Stéphane Encel « Le futur, c’était mieux avant ? » Rue Emile Liétout Benerville-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Conférence par Stéphane Encel « Le futur, c’était mieux avant ? »

Rue Emile Liétout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences de Bénerville-sur-Mer 2024-2025.

Causerie 5 « Le futur, c’était mieux avant ? »

De Babel à Matrix, de Prométhée à Frankenstein, comment écrire notre avenir ?

Stéphane Encel est docteur en histoire des religions à Paris IV. Titulaire d’un master 2 en histoire du droit, il a travaillé notamment sur la violence dans les religions, et le rapport de celles-ci à l’histoire, ainsi que sur l’antisémitisme. Il œuvre pour un dialogue permanent entre les grands acteurs de la société civile, dont les religions, et pour la connaissance du fait religieux. Essayiste, il a publié de nombreux ouvrages. Il enseigne, publie et intervient fréquemment dans des conférences et séminaires.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences de Bénerville-sur-Mer 2024-2025.

Causerie 5 « Le futur, c’était mieux avant ? »

De Babel à Matrix, de Prométhée à Frankenstein, comment écrire notre avenir ?

Stéphane Encel est docteur en histoire des religions à Paris IV. Titulaire d’un master 2 en histoire du droit, il a travaillé notamment sur la violence dans les religions, et le rapport de celles-ci à l’histoire, ainsi que sur l’antisémitisme. Il œuvre pour un dialogue permanent entre les grands acteurs de la société civile, dont les religions, et pour la connaissance du fait religieux. Essayiste, il a publié de nombreux ouvrages. Il enseigne, publie et intervient fréquemment dans des conférences et séminaires. .

Rue Emile Liétout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 87 92 64 benerville.mairie@wanadoo.fr

English : Conférence par Stéphane Encel « Le futur, c’était mieux avant ? »

This event is part of the Bénerville-sur-Mer 2024-2025 lecture series and the 80th anniversary of D-Day.

Duty to remember

Talk 1: Passing on! But (for)what?…

While we are all familiar with the injunction to transmit, and while it is more topical than ever on the occasion of the D-Day ceremonies, this incantation needs to be constantly re-interrogated: for beyond even the very complex question of how to transmit, our techno-scientific and horizontalized society seems increasingly cut off from a past that speaks from afar, anxious about a future often described as apocalyptic. So we may well ask, perhaps for the first time in history: why transmit?…

Stéphane Encel is a historian of religions, professor and essayist. Through his books and teaching, Stéphane Encel develops a reflection on the relationship between spirituality and modernity, and the place of religions in our societies.

German : Conférence par Stéphane Encel « Le futur, c’était mieux avant ? »

Diese Veranstaltung ist Teil der Konferenzreihe Bénerville-sur-Mer 2024-2025.

Gespräch 5: « War die Zukunft früher besser? »

Von Babel bis Matrix, von Prometheus bis Frankenstein: Wie schreiben wir unsere Zukunft?

Stéphane Encel ist Doktor der Religionsgeschichte in Paris IV. Er hat einen Master 2 in Rechtsgeschichte und hat insbesondere über Gewalt in den Religionen und deren Verhältnis zur Geschichte sowie über Antisemitismus gearbeitet. Er setzt sich für einen ständigen Dialog zwischen den großen Akteuren der Zivilgesellschaft, darunter die Religionen, und für die Kenntnis der Religionen ein. Er ist Essayist und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Er unterrichtet, veröffentlicht und spricht häufig auf Konferenzen und Seminaren.

Italiano :

Questo evento fa parte del ciclo di conferenze Bénerville-sur-Mer 2024-2025.

Conferenza 5: « Il futuro era migliore prima?

Da Babele a Matrix, da Prometeo a Frankenstein, come scriviamo il nostro futuro?

Stéphane Encel ha conseguito un dottorato in storia delle religioni presso l’Università di Parigi IV. Ha conseguito un Master 2 in storia del diritto e si è occupato in particolare della violenza nelle religioni e del loro rapporto con la storia, nonché dell’antisemitismo. Si adopera per un dialogo costante tra i principali attori della società civile, comprese le religioni, e per una migliore comprensione della religione. Saggista, ha pubblicato numerose opere. Insegna, pubblica e interviene spesso in conferenze e seminari.

Espanol :

Este acto forma parte del ciclo de conferencias Bénerville-sur-Mer 2024-2025.

Ponencia 5: « ¿Era mejor el futuro antes?

De Babel a Matrix, de Prometeo a Frankenstein, ¿cómo escribimos nuestro futuro?

Stéphane Encel es doctor en historia de las religiones por la Universidad de París IV. Tiene un Máster 2 en historia del derecho, y ha trabajado en particular sobre la violencia en las religiones y su relación con la historia, así como sobre el antisemitismo. Trabaja por un diálogo permanente entre los principales agentes de la sociedad civil, incluidas las religiones, y por una mejor comprensión de la religión. Ensayista, ha publicado numerosas obras. Enseña, publica y es ponente habitual en conferencias y seminarios.

L’événement Conférence par Stéphane Encel « Le futur, c’était mieux avant ? » Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-05 par OT SPL Deauville