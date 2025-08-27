Conférence par Stéphane Encel « Quelques nuances d’IA mythes fondateurs et culture pop » Rue Emile Liétout Benerville-sur-Mer

Conférence par Stéphane Encel « Quelques nuances d’IA mythes fondateurs et culture pop » Rue Emile Liétout Benerville-sur-Mer mercredi 27 août 2025.

Conférence par Stéphane Encel « Quelques nuances d’IA mythes fondateurs et culture pop »

Rue Emile Liétout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 18:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Comment nommer ce qui n’existait pas ? Comment concevoir ce que l’on crée et qui évolue constamment ? Comment penser ce que l’on ne peut plus prédire ?

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences de Bénerville-sur-Mer 2024-2025.

Causerie 6 « Quelques nuances d’IA mythes fondateurs et culture pop »

Comment nommer ce qui n’existait pas ? Comment concevoir ce que l’on crée et qui évolue constamment ? Comment penser ce que l’on ne peut plus prédire ?

Stéphane Encel est docteur en histoire des religions à Paris IV. Titulaire d’un master 2 en histoire du droit, il a travaillé notamment sur la violence dans les religions, et le rapport de celles-ci à l’histoire, ainsi que sur l’antisémitisme. Il œuvre pour un dialogue permanent entre les grands acteurs de la société civile, dont les religions, et pour la connaissance du fait religieux. Essayiste, il a publié de nombreux ouvrages. Il enseigne, publie et intervient fréquemment dans des conférences et séminaires. .

Rue Emile Liétout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 87 92 64 benerville.mairie@wanadoo.fr

English : Conférence par Stéphane Encel « Quelques nuances d’IA mythes fondateurs et culture pop »

How do you name what didn’t exist before? How can we conceive of what we create and which is constantly evolving? How do we think about what we can no longer predict?

German : Conférence par Stéphane Encel « Quelques nuances d’IA mythes fondateurs et culture pop »

Wie benennt man etwas, das es noch nicht gab? Wie kann man das, was man erschafft und das sich ständig weiterentwickelt, begreifen? Wie denkt man das, was man nicht mehr vorhersagen kann?

Italiano :

Come si fa a dare un nome a qualcosa che prima non esisteva? Come concepire ciò che creiamo e che è in continua evoluzione? Come pensare a ciò che non possiamo più prevedere?

Espanol :

¿Cómo nombrar algo que antes no existía? ¿Cómo concebir lo que creamos y que está en constante evolución? ¿Cómo concebir lo que ya no podemos prever?

L’événement Conférence par Stéphane Encel « Quelques nuances d’IA mythes fondateurs et culture pop » Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-22 par OT SPL Deauville