Conférence Parc éolien flottant en mer

Biocoop Audierne Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Pennavel est le nom du projet de parc éolien en mer au large des côtes du Morbihan et de la société de projet créée pour le développer. D’une capacité totale de 250 MW, le parc sera constitué d’éoliennes flottantes et produira de l’électricité dès 2032.

Engagé en faveur d’une transition énergétique respectueuse de l’environnement et des usages, Pennavel œuvre aux côtés de l’ensemble des parties prenantes pour concevoir un projet éolien en mer innovant et porteur de retombées positives pour les territoires.

Tanguy du Fretay, coordinateur pêche et usages maritimes du Projet, viendra présenter l’éolien en mer, les différentes techniques et les principaux enjeux environnementaux associés au projet. .

Biocoop Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 64 89 82

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L’événement Conférence Parc éolien flottant en mer Audierne a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz