Conférence Parcourir le ciel Lavoûte-sur-Loire

La bibliothèque de Lavoûte sur Loire a le plaisir d’accueillir Pierre Fédou, astrophysicien, pour une balade à travers l’univers, le dimanche 23 novembre à 16h30.
English :
The Lavoûte sur Loire library is delighted to welcome astrophysicist Pierre Fédou for a stroll through the universe on Sunday November 23 at 4:30pm.
German :
Die Bibliothek von Lavoûte sur Loire freut sich, den Astrophysiker Pierre Fédou am Sonntag, den 23. November um 16:30 Uhr zu einem Spaziergang durch das Universum begrüßen zu dürfen.
Italiano :
La biblioteca di Lavoûte sur Loire è lieta di accogliere l’astrofisico Pierre Fédou per un tour dell’universo domenica 23 novembre alle 16.30.
Espanol :
La biblioteca de Lavoûte sur Loire se complace en acoger al astrofísico Pierre Fédou para un recorrido por el universo el domingo 23 de noviembre a las 16.30 h.
