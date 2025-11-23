Conférence Parcourir le ciel Lavoûte-sur-Loire

Conférence Parcourir le ciel

Salle polyvalente Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-11-23 16:30:00

2025-11-23

La bibliothèque de Lavoûte sur Loire a le plaisir d’accueillir Pierre Fédou, astrophysicien, pour une balade à travers l’univers, le dimanche 23 novembre à 16h30.

Salle polyvalente Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 89 63 42 bibliotheque@lavoutesurloire.fr

English :

The Lavoûte sur Loire library is delighted to welcome astrophysicist Pierre Fédou for a stroll through the universe on Sunday November 23 at 4:30pm.

German :

Die Bibliothek von Lavoûte sur Loire freut sich, den Astrophysiker Pierre Fédou am Sonntag, den 23. November um 16:30 Uhr zu einem Spaziergang durch das Universum begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La biblioteca di Lavoûte sur Loire è lieta di accogliere l’astrofisico Pierre Fédou per un tour dell’universo domenica 23 novembre alle 16.30.

Espanol :

La biblioteca de Lavoûte sur Loire se complace en acoger al astrofísico Pierre Fédou para un recorrido por el universo el domingo 23 de noviembre a las 16.30 h.

