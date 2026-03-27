CONFÉRENCE PARENTALITÉ »AUTORITE PARENTALE EN COUPLE OU SEPARE?

Salle des fêtes Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

FAMILLES ACTIVES ESPACE DE VIE SOCIALE vous propose une conférence parentalité animée par BRIGITTE CASSETTE, psychopraticienne, sur le thème Autorité parentale en couple ou séparé? » à 20h30 à la salle des fêtes de Banassac.

Gratuit et sans inscription.

Renseignements au 06 85 13 86 48 (Isabelle)

FAMILLES ACTIVES ESPACE DE VIE SOCIALE vous propose une conférence parentalité animée par BRIGITTE CASSETTE, psychopraticienne, sur le thème Autorité parentale en couple ou séparé? » à 20h30 à la salle des fêtes de Banassac.

Gratuit et sans inscription.

Renseignements au 06 85 13 86 48 (Isabelle) .

Salle des fêtes Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 85 13 86 48

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English :

FAMILLES ACTIVES ESPACE DE VIE SOCIALE invites you to a parenting conference led by BRIGITTE CASSETTE, psychopratician, on the theme of Parental authority: as a couple or separated? at 8.30pm in the Banassac village hall.

Free, no registration required.

Information: 06 85 13 86 48 (Isabelle)

L’événement CONFÉRENCE PARENTALITÉ »AUTORITE PARENTALE EN COUPLE OU SEPARE? Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn