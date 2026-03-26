Conférence Parentalité Familles

1 ruelle du gaz Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Dans le cadre de ses actions d’aide à la parentalité, l’association Familles de France Rodez organise une conférence-débat gratuite le mardi 7 avril à 20h30 aux archives départementales sur le thème Comprendre le cerveau de l’enfant pour plus de justesse éducative avec le concours de Marine Cluzel consultante en parentalité. .

1 ruelle du gaz Rodez 12000 Aveyron Occitanie famillesfrance12@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Parentalité Familles Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)