Conférence Parentalité Familles Rodez
Conférence Parentalité Familles Rodez mardi 7 avril 2026.
Conférence Parentalité Familles
1 ruelle du gaz Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Dans le cadre de ses actions d’aide à la parentalité, l’association Familles de France Rodez organise une conférence-débat gratuite le mardi 7 avril à 20h30 aux archives départementales sur le thème Comprendre le cerveau de l’enfant pour plus de justesse éducative avec le concours de Marine Cluzel consultante en parentalité. .
1 ruelle du gaz Rodez 12000 Aveyron Occitanie famillesfrance12@laposte.net
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English :
L’événement Conférence Parentalité Familles Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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