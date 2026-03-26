Conférence Parentalité Familles Rodez

Conférence Parentalité Familles 1 ruelle du gaz Rodez 2026-04-07

Conférence Parentalité Familles Rodez mardi 7 avril 2026.

Conférence Parentalité Familles

1 ruelle du gaz Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-07
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07

Dans le cadre de ses actions d’aide à la parentalité, l’association Familles de France Rodez organise une conférence-débat gratuite le mardi 7 avril  à 20h30 aux  archives  départementales  sur le  thème   Comprendre le cerveau de l’enfant pour plus de justesse éducative  avec le  concours de Marine Cluzel consultante en parentalité.    .

1 ruelle du gaz Rodez 12000 Aveyron Occitanie   famillesfrance12@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Parentalité Familles Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)