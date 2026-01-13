Conférence Parentalité numérique MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 23 janvier, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – entrée libre dans la mesure des place disponible

Conférence sur Les Parentalités numériques : Dynamiques familiales autour des pratiques numériques des adolescent.e.s.

### Cette conférence donnée par Barbara Fontar Maîtresse de conférences en Sciences de l’Éducation et de la Formation sera suivi d’un temps d’échange

Barbara Fontar est aussi Membre du CREAD – Centre de Recherche sur l’Éducation, les Apprentissages et la Didactique / Membre du GIS Marsouin – Môle Armoricain de Recherche sur la SOciété de l’information et des usages d’INternet Page pro Rennes 2 – CV HAL – Linkedin).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T21:30:00.000+01:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



