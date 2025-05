Conférence parentalité sur les écrans « Être parent à l’heure du numérique » – Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu, 2 juin 2025 18:00, Saint-Aignan de Grand Lieu.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-02 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Adulte

Les écrans : parlons-en ! Une semaine pour échanger en famille sur notre lien aux écrans, avec bienveillance et sans jugement du 2 au 7 juin.Rendez-vous le lundi 2 juin de 18h à 20h pour une conférence parentalité sur les écrans « Être parent à l’heure du numérique ». À l’ère du numérique, la parentalité pose de nouvelles questions et soulève des défis uniques. À quoi faut-il être vigilant pour protéger la vie privée et les données personnelles de son enfant ? Comment mieux comprendre ses pratiques numériques ? Comment pouvons-nous les guider dans ce monde technologique en constante évolution tout en préservant leur bien-être et en favorisant leur épanouissement ? Quels sont les outils et ressources disponibles pour aider les parents ?Autant de questions qu’abordera l’UDAF, l’Union Départementale des Associations Familiales de Loire Atlantique lors de cette soirée d’échanges._______________________________________Informations pratiques Espace Vie Locale, Salle Paul PouvreauGratuitSur inscription en ligne sur notre site internet www.saint-aignan-grandlieu.fr

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr http://www.saint-aignan-grandlieu.fr