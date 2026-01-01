Conférence Parents écolos, nos enfants nous obligent Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Début : 2026-01-31 16:00:00
Rencontre avec Charlotte Meyer, autrice du livre Les enfants de l’apocalypse
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
English :
Interview with Charlotte Meyer, author of Les enfants de l’apocalypse (Children of the apocalypse)
