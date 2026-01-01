Conférence Parents écolos, nos enfants nous obligent Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Conférence Parents écolos, nos enfants nous obligent

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Rencontre avec Charlotte Meyer, autrice du livre Les enfants de l’apocalypse

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

English :

Interview with Charlotte Meyer, author of Les enfants de l’apocalypse (Children of the apocalypse)

