Conférence parents/enfants C’est de l’art ? Schweighouse-sur-Moder

Conférence parents/enfants C'est de l'art ?

1 Rue du faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 15:30:00

2026-03-07

Cette conférence pédagogique et ludique permet de faire comprendre aux enfants les évolutions artistiques de l’Histoire de l’art ainsi que les nouvelles formes contemporaines.

Venez assister à une conférence destinée au jeune public sur la thématique Qu’est-ce que l’art contemporain ?

Rdv à la Médiathèque de Schweighouse-sur-Moder (heure de fin à titre indicatif, susceptible de varier).

Conférence gratuite sur inscription

1 Rue du faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 70 bibliotheque.schweighouse@agglo-haguenau.fr

This educational and entertaining conference will help children understand artistic developments in the history of art, as well as new contemporary forms.

