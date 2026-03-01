Conférence parents/enfants C’est de l’art ? Schweighouse-sur-Moder
Conférence parents/enfants C’est de l’art ? Schweighouse-sur-Moder samedi 7 mars 2026.
Conférence parents/enfants C’est de l’art ?
1 Rue du faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 15:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Cette conférence pédagogique et ludique permet de faire comprendre aux enfants les évolutions artistiques de l’Histoire de l’art ainsi que les nouvelles formes contemporaines.
Venez assister à une conférence destinée au jeune public sur la thématique Qu’est-ce que l’art contemporain ?
Cette conférence pédagogique et ludique permet de faire comprendre aux enfants les évolutions artistiques de l’Histoire de l’art ainsi que les nouvelles formes contemporaines.
Rdv à la Médiathèque de Schweighouse-sur-Moder (heure de fin à titre indicatif, susceptible de varier).
Conférence gratuite sur inscription 0 .
1 Rue du faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 70 bibliotheque.schweighouse@agglo-haguenau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This educational and entertaining conference will help children understand artistic developments in the history of art, as well as new contemporary forms.
L’événement Conférence parents/enfants C’est de l’art ? Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau