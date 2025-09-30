Conférence parents / professionnels Les Clés de l’attention et de la mémoire Espace France Services Saint-Pol-de-Léon

Espace France Services 29 Rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

20:00:00

2025-09-30

Parce que rentrée scolaire rime souvent avec devoirs et apprentissages, cette conférence animée par Marie Bodennec Morvan, orthopédagogue, vous apportera des outils concrets pour comprendre ce qu’est l’attention et la mémoire, et ainsi, mieux accompagner vos enfants à l’école et à la maison.

Parents Apprenez à mieux accompagner vos enfants dans leurs apprentissages en découvrant des méthodes pour mieux se concentrer et mémoriser.

Sur inscription. .

+33 2 98 69 69 97

