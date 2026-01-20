Conférence Paris de la Belle-Epoque Ciné Presqu’île Guérande
Conférence Paris de la Belle-Epoque Ciné Presqu’île Guérande mercredi 4 février 2026.
Conférence Paris de la Belle-Epoque
Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 14:30:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Cette conférence intitulée Paris de la Belle Époque , retrace cette période qui a façonné durablement l’identité de la capitale française.
Plongez dans l’effervescence culturelle, artistique et sociale du Paris de cette époque lors de cette conférence passionnante animée par Élodie Evezard, historienne de l’art et conférencière. .
Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 64 88 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Paris de la Belle-Epoque Guérande a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44