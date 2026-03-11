Conférence Parlez moi d’Adour Salle des fêtes Saubusse

Conférence Parlez moi d’Adour

Conférence : Les ports de Saubusse et Dax, portes océanes du XVIe siècle au début XXe siècle, avec M. Jean-Jacques Taillentou

L’historien M. Jean-Jacques Taillentou, présente le transport fluvial dans l’histoire de l’Adour.

Il y décrit la place des ports de Saubusse et de Dax dans le trafic commercial avec galupes et autres embarcations.

A l’issue de la conférence, auteur de nombreux ouvrages, Jean-Jacques Taillentou propose d’en découvrir quelques-uns Petite histoire des Landes, Les Landais étaient-ils des naufrageurs, Vin de sable, vin des dunes, Histoire du Marensin de la préhistoire à la Révolution, …. .

English : Conférence Parlez moi d’Adour

Lecture: The ports of Saubusse and Dax, ocean gateways from the 16th to the early 20th century, with Mr Jean-Jacques Taillentou

