Conférence Parlez moi d’Adour Salle des fêtes Saubusse
Conférence Parlez moi d’Adour Salle des fêtes Saubusse samedi 28 mars 2026.
Conférence Parlez moi d’Adour
Salle des fêtes Rue Eugénie Desjobert Saubusse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Conférence : Les ports de Saubusse et Dax, portes océanes du XVIe siècle au début XXe siècle, avec M. Jean-Jacques Taillentou
L’historien M. Jean-Jacques Taillentou, présente le transport fluvial dans l’histoire de l’Adour.
Il y décrit la place des ports de Saubusse et de Dax dans le trafic commercial avec galupes et autres embarcations.
A l’issue de la conférence, auteur de nombreux ouvrages, Jean-Jacques Taillentou propose d’en découvrir quelques-uns Petite histoire des Landes, Les Landais étaient-ils des naufrageurs, Vin de sable, vin des dunes, Histoire du Marensin de la préhistoire à la Révolution, …. .
Salle des fêtes Rue Eugénie Desjobert Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@adoura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Parlez moi d’Adour
Lecture: The ports of Saubusse and Dax, ocean gateways from the 16th to the early 20th century, with Mr Jean-Jacques Taillentou
L’événement Conférence Parlez moi d’Adour Saubusse a été mis à jour le 2026-03-09 par OTI LAS