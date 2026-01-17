Conférence Parlez moi d’Amour Salle Ducreux Maîche

Conférence Parlez moi d’Amour Salle Ducreux Maîche jeudi 12 février 2026.

Conférence Parlez moi d’Amour

Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12 21:00:00

2026-02-12

Il s’agira d’amour …. Un conférence contée qui mettra l’eau à la bouche des amoureux !   .

Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01  animations.culturelles@mairie-maiche.fr

