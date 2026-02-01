Conférence Parlez-moi de musiaue Présence de Jean-Sébastien Bach dans les musiques populaires et le cinéma aujourd’hui avenue Michel Crépeau La Rochelle
avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 19:30:00
2026-02-27
Découvrez comment la musique de Bach continue d’influencer nos oreilles aujourd’hui. Par Gilles Rettel, conférencier
Discover how Bach?s music continues to influence our ears today. By Gilles Rettel, lecturer
