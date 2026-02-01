Conférence Parlez-moi de musiaue Présence de Jean-Sébastien Bach dans les musiques populaires et le cinéma aujourd’hui avenue Michel Crépeau La Rochelle

Conférence Parlez-moi de musiaue Présence de Jean-Sébastien Bach dans les musiques populaires et le cinéma aujourd’hui

avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau Grande salle Niveau 0 La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 19:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Découvrez comment la musique de Bach continue d’influencer nos oreilles aujourd’hui. Par Gilles Rettel, conférencier

+33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English :

Discover how Bach?s music continues to influence our ears today. By Gilles Rettel, lecturer

