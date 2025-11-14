Conférence Parlons des écrans, les comprendre pour mieux accompagner nos enfants Thann
13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14 21:00:00
2025-11-14
Conférence de Christel Bricka mieux comprendre les écrans pour accompagner nos enfants au quotidien.
Christel Bricka vous invite à une conférence sur les écrans pour mieux comprendre l'usage numérique de vos enfants et trouver des pistes d'accompagnement au quotidien.
13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr
English :
Christel Bricka’s conference: better understanding screens to support our children in their daily lives.
German :
Vortrag von Christel Bricka: Bildschirme besser verstehen, um unsere Kinder im Alltag zu begleiten.
Italiano :
Conferenza di Christel Bricka: capire meglio gli schermi per supportare i nostri figli nel quotidiano.
Espanol :
Conferencia de Christel Bricka: entender mejor las pantallas para ayudar a nuestros hijos en el día a día.
