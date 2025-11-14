Conférence Parlons des écrans, les comprendre pour mieux accompagner nos enfants

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14 21:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Conférence de Christel Bricka mieux comprendre les écrans pour accompagner nos enfants au quotidien.

Christel Bricka vous invite à une conférence sur les écrans pour mieux comprendre l’usage numérique de vos enfants et trouver des pistes d’accompagnement au quotidien. .

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr

English :

Christel Bricka’s conference: better understanding screens to support our children in their daily lives.

German :

Vortrag von Christel Bricka: Bildschirme besser verstehen, um unsere Kinder im Alltag zu begleiten.

Italiano :

Conferenza di Christel Bricka: capire meglio gli schermi per supportare i nostri figli nel quotidiano.

Espanol :

Conferencia de Christel Bricka: entender mejor las pantallas para ayudar a nuestros hijos en el día a día.

L’événement Conférence Parlons des écrans, les comprendre pour mieux accompagner nos enfants Thann a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay