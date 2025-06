Conférence Partage des pouvoirs dans les villes médiévales quercynoises Marcilhac-sur-Célé 17 août 2025 17:30

Conférence Partage des pouvoirs dans les villes médiévales quercynoises Église de l'abbaye Marcilhac-sur-Célé

17:30:00

Conférence de Patrice Foissac, historien, sur les structures politiques et sociales influençant les formes urbaines au Moyen Âge, appliquée à plusieurs villes du Quercy.

– 17h30 Conférence dans l’église de l’abbaye

– Par Patrice Foissac, historien et ancien président de la Société des études du Lot .

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

English :

Lecture by historian Patrice Foissac on the political and social structures influencing urban forms in the Middle Ages, applied to several Quercy towns.

German :

Vortrag des Historikers Patrice Foissac über die politischen und sozialen Strukturen, die die städtischen Formen im Mittelalter beeinflussten, angewandt auf mehrere Städte des Quercy.

Italiano :

Conferenza dello storico Patrice Foissac sulle strutture politiche e sociali che influenzano la forma urbana nel Medioevo, applicate a diverse città del Quercy.

Espanol :

Conferencia del historiador Patrice Foissac sobre las estructuras políticas y sociales que influyen en la forma urbana en la Edad Media, aplicada a varias ciudades del Quercy.

