Conférence partage et culture Berthe Morisot Place de la Mairie Accous samedi 13 décembre 2025.

Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Conférence sur Berthe Morisot par Mme Sophie Limare.

Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com

