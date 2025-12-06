Conférence partage et culture forêts, mines et forges du Béarn et du Pays Basque au XIXème siècle Place de la Mairie Accous
Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Conférence sur les forêts, mines et forges du Béarn et du Pays Basque au XIXème siècle par M. Pierre Machot.
Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com
