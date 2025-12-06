Conférence partage et culture forêts, mines et forges du Béarn et du Pays Basque au XIXème siècle Place de la Mairie Accous

Conférence partage et culture forêts, mines et forges du Béarn et du Pays Basque au XIXème siècle Place de la Mairie Accous samedi 6 décembre 2025.

Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Conférence sur les forêts, mines et forges du Béarn et du Pays Basque au XIXème siècle par M. Pierre Machot.

Plus d’info à venir. .

Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com

