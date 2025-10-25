Conférence partage et culture journalisme littéraire Place de la Mairie Accous
Conférence partage et culture journalisme littéraire
Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques
Conférence sur le journalisme littéraire par M. Claude Castéran.
Plus d’info à venir. .
Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com
