Conférence partage et culture la science-fiction Place de la Mairie Accous

Conférence partage et culture la science-fiction Place de la Mairie Accous samedi 27 septembre 2025.

Conférence partage et culture la science-fiction

Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Conférence sur la Science-Fiction par M. François Rahier.

Plus d’info à venir. .

Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com

English : Conférence partage et culture la science-fiction

German : Conférence partage et culture la science-fiction

Italiano :

Espanol : Conférence partage et culture la science-fiction

L’événement Conférence partage et culture la science-fiction Accous a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn