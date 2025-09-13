Conférence partage et culture le langage des pierres Place de la Mairie Accous

Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Conférence sur le langage des pierres, par Jean Touyarou, ingénieur forestier. En activité, il avait pour mission de développer les documents de gestion durable en forêt privée (les 2/3 de la surface forestière dans le sud Aquitaine) au sein du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Elles sont autour de nous, et pourtant nous ne les voyons plus. Elles nous aident souvent , nous protègent parfois, nous guident et pourtant on a fini par les oublier. Anatole France n’écrivait-il pas Les pierres parlent à ceux qui savent les entendre ? Nos prédécesseurs nous ont laissé des traces de leur passage qu’ils soient bâtisseurs de cathédrales, Compagnons, bergers dans nos montagnes, sculpteurs de linteaux de maisons, prisonniers dans leurs geôles, les témoignages sont nombreux, pas toujours visibles mais souvent émouvants. Nous apprendrons le langage des pierres. .

Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com

