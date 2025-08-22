Conférence partage et culture le monde secret des champignons Place de la Mairie Accous

Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-10

Conférence sur le monde secret des champignons par M. Robert Cazenave

Plus d’info à venir. .

Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com

