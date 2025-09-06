Conférence partage et culture Monet à la fin de sa vie un précurseur de la peinture abstraite ? Place de la Mairie Accous

Conférence partage et culture Monet à la fin de sa vie un précurseur de la peinture abstraite ? Place de la Mairie Accous samedi 6 septembre 2025.

Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Conférence sur Claude Monet à la fin de sa vie un précurseur de la peinture abstraite ? Par Jean Leid, médecin ophtalmologiste retraité, spécialiste en vision des couleurs et lumière. Enseignant-chercheur à la faculté de Paris VII. Coordonnateur du rapport des Sociétés d’Ophtalmologie de France sur les Dyschromatopsies (2001).

Dans les dernières années de sa vie, le peintre Claude Monet, figure emblématique de l’impressionnisme, changea radicalement sa manière de peindre au point qu’il fut plus tard considéré comme le précurseur de l’art abstrait. La correspondance assidue qu’il entretint avec le chirurgien

Charles Coutela, qui allait l’opérer de la cataracte qui modifiait drastiquement sa perception colorée, nous révèle le cheminement qui l’amena à réaliser son dernier chef d’œuvre Les Grandes Décorations. .

Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com

