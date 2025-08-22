Conférence partage et culture Sainte Christine du Somport Place de la Mairie Accous
Conférence partage et culture Sainte Christine du Somport Place de la Mairie Accous samedi 6 juin 2026.
Conférence partage et culture Sainte Christine du Somport
Place de la Mairie Mairie Accous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Conférence sur Sainte Christine du Somport par Mme Marie-Antoinette Ouali
Plus d’info à venir. .
Place de la Mairie Mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 60 40 partage.culture.aspe@gmail.com
English : Conférence partage et culture Sainte Christine du Somport
German : Conférence partage et culture Sainte Christine du Somport
Italiano :
Espanol : Conférence partage et culture Sainte Christine du Somport
L’événement Conférence partage et culture Sainte Christine du Somport Accous a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn