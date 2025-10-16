Conférence partagée : Au cœur d’une cité minière ENSAPL Villeneuve-d’Ascq

Conférence partagée : Au cœur d'une cité minière
Jeudi 16 octobre 2025, 18h30
ENSAPL Villeneuve-d'Ascq

2025-10-16T18:30:00 – 2025-10-16T19:30:00

« Permanences : Là où l’architecture prend le temps et s’invente avec les habitants » conférence partagée en lien avec l’exposition éponyme

Mélusine Pagnier présentera une recherche-action menée en permanence durant 4 ans, au cœur d’une cité minière à Harnes, ainsi que les perspectives que ce projet a généré.

Elle sera accompagnée de quelques habitants qui partageront leur vécu.

ENSAPL 2 Rue Verte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord 03 20 61 95 50 https://www.lille.archi.fr/ Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille

