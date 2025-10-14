Conférence participative – Accueillir le parent imparfait en soi CSC LE MARTRAY – 8 ALLEE DE MAUD MANNONI Nantes

Conférence participative – Accueillir le parent imparfait en soi Mardi 14 octobre, 20h00 CSC LE MARTRAY – 8 ALLEE DE MAUD MANNONI Loire-Atlantique

Gratuit – SUR INSCRIPTION

Entre les injonctions à la perfection, la pression du quotidien et les doutes, il est facile de se sentir dépassé.e.

Cette conférence vous invite à un moment d’échange bienveillant pour accueillir le parent imparfait que vous êtes, retrouver du répit, et renouer avec votre intuition.

Explorons comment mieux vivre ce rôle unique, avec ses joies et ses défis.

Être parent aujourd’hui, ce n’est pas toujours simple – venez en échanger avec Charlotte Pouyet conférence parents