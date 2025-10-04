Conférence participative « C’est les rats scélérats » : Focus Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland Bourg-en-Bresse

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Mal aimés, les rats sont dotés d’une sensibilité et d’une intelligence stupéfiantes.

Dotés d’une mémoire redoutable, joueurs, altruistes, empathiques, utilisateurs d’outils, véritables architectes, les rats sont loin de l’image qui leur colle à la peau.

Incarnez une jeune rate qui part à l’aventure du monde dans cette présentation ludique et palpitante où nous vous invitons à traverser plusieurs années de résultats scientifiques en faisant vos PROPRES choix.

Dès 10 ans.

Par le vulgarisateur scientifique Cervelle d’oiseau.

Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland 1 rue du moulin de Brou Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 10 https://culture.bourgenbresse.fr/bibliotheque/mediatheque-vailland https://www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 42 47 10 »}]

