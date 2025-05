Conférence Participative « Création, raison et intuition » – Troyes, 19 juin 2025 18:30, Troyes.

Aube

Conférence Participative « Création, raison et intuition » Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19 20:00:00

Date(s) :

2025-06-19

Et si peindre un visage, ce n’était pas représenter un individu, mais explorer ce qui nous relie ?

À travers une série de portraits réalisés au fil de rencontres, souvent en compagnie d’ami(e)s de passage, l’artiste expose une galerie de visages où l’humain se métamorphose. Entre traits reconnaissables et formes diluées, ces figures se mélangent, se déforment, s’alchimisent… comme si l’identité elle-même devenait fluide, en mouvement permanent.



Cette conférence participative intitulée Création, raison et intuition propose une plongée dans le processus de création de ces œuvres

> Comment passer de l’observation au geste ?

> Quelle place pour la méthode et pour l’intuition dans l’acte de peindre ?



L’artiste, Michel Marnat vous invite à échanger autour de son approche, entre cheminement et exploration. Ce moment de partage est aussi l’occasion d’aborder plus largement la représentation de la figure humaine en art contemporain, et de questionner ce qu’un portrait peut encore dire aujourd’hui.



Un temps convivial et inspirant, ouvert à toutes et tous, que vous soyez amateur d’art, artiste en herbe ou simplement curieuse ou curieux ! .

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Participative « Création, raison et intuition » Troyes a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne